Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной
Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.
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Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
РИА Новости 08:24
Общество
США ограничили доступ других стран к препарату от коронавируса
Соединенные Штаты скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences.
Взгляд.ру вчера в 10:14
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Футбол
Акинфеев, Азмун и Влашич попали в символическую сборную 25-го тура РПЛ
Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) составила символическую сборную 25-го тура.
Матч ТВ 08:37
Общество
Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади
Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
Народные новости вчера в 17:05
Происшествия
На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение
На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Авто
«АвтоВАЗ» в четвертый раз за полгода повысил цены на все модели
«АвтоВАЗ» в четвёртый раз за полгода повысил цены на всю продукцию.
Motor вчера в 16:23
Общество
РПЦ проверит сообщения о насилии над воспитанниками монастыря на Урале
iReactor 29 июня в 13:47
Футбол
Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом
Ранее сообщалось, что между ним и лидером команды Лионелем Месси есть недопонимание.
Спорт-Экспресс 07:00
Политика
Решается вопрос работы КПВВ ДНР на границе с Украиной
Власти ДНР начали проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между Республикой и подконтрольной Украине территорией Донбасса.
КП - Донецк вчера в 11:29
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Общество
В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27
Политика
ЦИК Белоруссии получил документы Лукашенко на регистрацию на выборы
ЦИК Белоруссии получил пакет документов на регистрацию нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве претендента на выборах главы государства, заявили в ЦИК.
Московский Комсомолец 08:24
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Актуальные Новости 07:17
Фигурное катание
Российских спортсменов-агитаторов заподозрили в корыстном патриотизме
Российская фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением о призыве Олимпийской чемпионки Загитовой не оставаться в стороне от голосования по вопросу внесения поправок в конституцию России.
CT news 08:31
Общество
Правительство РФ выделит 2 млрд рублей на строительство ЕКАД
Москва, 2 июля 2020, 13:12 — REGNUM Дополнительные средства в размере 2 млрд рублей будут выделены на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД).
REGNUM 06:12
Общество
Музеи Москвы вернутся к «доковидной» посещаемости через год
Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов.
Интерфакс 07:50
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 05:31
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Экономика
Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров
Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна вчера в 08:07
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17