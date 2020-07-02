Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.
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Саудовская Аравия пригрозила Анголе и Нигерии нефтяной войной

News.ru09:10

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Fitch: угрожая скидками на нефть, Саудовская Аравия не хочет вызвать «ценовую войну»

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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
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США ограничили доступ других стран к препарату от коронавируса

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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Акинфеев, Азмун и Влашич попали в символическую сборную 25-го тура РПЛ

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Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
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На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Авто

«АвтоВАЗ» в четвертый раз за полгода повысил цены на все модели

«АвтоВАЗ» в четвёртый раз за полгода повысил цены на всю продукцию.
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РПЦ проверит сообщения о насилии над воспитанниками монастыря на Урале

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Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом

Ранее сообщалось, что между ним и лидером команды Лионелем Месси есть недопонимание.
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Политика

Решается вопрос работы КПВВ ДНР на границе с Украиной

Власти ДНР начали проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между Республикой и подконтрольной Украине территорией Донбасса.
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
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В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
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ЦИК Белоруссии получил документы Лукашенко на регистрацию на выборы

ЦИК Белоруссии получил пакет документов на регистрацию нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве претендента на выборах главы государства, заявили в ЦИК.
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Правительство РФ выделит 2 млрд рублей на строительство ЕКАД

Москва, 2 июля 2020, 13:12 — REGNUM Дополнительные средства в размере 2 млрд рублей будут выделены на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД).
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Музеи Москвы вернутся к «доковидной» посещаемости через год

Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Ольга Бузова перенесла операцию по установке зубного импланта

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В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
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Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров

Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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