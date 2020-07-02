с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Происшествия Доцента одного из саратовских вузов подозревают в получении взятки Доцента одного из саратовских вузов подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Экономика Допфинансирование авиастроения в 2021 году составит 13,8 млрд рублей Дополнительное финансирование мер по поддержке авиастроения в 2021 году составит 13,8 млрд рублей, говорится в презентации замглавы Минпромторга Василия Осьмакова к выступлению на заседании рабочей группы по промышленности Госсовета.

Общество В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется. 48

Политика Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского. 10

Политика Кремль призвал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля Напомним, журналисту Давиду Френкелю сломали руку при попытке вывести с избирательного участка, о чем сообщала Общественная служба новостей. 144

Экономика Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет "Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении. 3

Общество В США зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом В США новый рекорд по числу заражений коронавирусом: за последние сутки зафиксировано более 50 тысяч случаев.

Общество Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»). 14

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 782