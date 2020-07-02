Энергетика
КоммерсантъWSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке в случае невыполнения членами соглашения ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ruposters.ru05:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
Доцента одного из саратовских вузов подозревают в получении взятки
Доцента одного из саратовских вузов подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
FreeNews-Volga 10:52
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Общество
Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии
Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
RT на русском 10:20
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Экономика
Допфинансирование авиастроения в 2021 году составит 13,8 млрд рублей
Дополнительное финансирование мер по поддержке авиастроения в 2021 году составит 13,8 млрд рублей, говорится в презентации замглавы Минпромторга Василия Осьмакова к выступлению на заседании рабочей группы по промышленности Госсовета.
ТАСС 09:54
Здоровье
За месяц число умерших от COVID в Свердловской области выросло в три раза. Эпидемиолог назвал причины
За месяц число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области выросло более чем в три раза.
Екатеринбург Онлайн 08:15
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Политика
Кремль призвал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Напомним, журналисту Давиду Френкелю сломали руку при попытке вывести с избирательного участка, о чем сообщала Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей 09:08
Общество
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок к Конституции.
Эхо Москвы вчера в 12:35
Общество
Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет
"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:37
Общество
В США зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом
В США новый рекорд по числу заражений коронавирусом: за последние сутки зафиксировано более 50 тысяч случаев.
Lenta.ru 09:38
Футбол
«Интер» объявил о переходе Ашрафа Хакими из «Реала»
РИА Новости 10:37
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Мужчина продемонстрировал в личном микроблоге рыбу, похожую на существ из фильма "Аватар".
Актуальные Новости 09:18
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor 08:36
Общество
В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов
В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»).
Evo-rus.com 09:41
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Шоу-бизнес
Светлана Лобода порадовала поклонников новым пикантным фото
Светлана Лобода на своей странице в Instagram поделилась новым пикантным снимком.
Discover24 05:23
Общество
У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
Происшествия
Пропавшая в Саратове 16-летняя девушка найдена в Челябинской области
Ребенок был найден вечером того же дня.
REGNUM 09:54