Энергетика
КоммерсантъWSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке в случае невыполнения членами соглашения ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ruposters.ru05:52
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