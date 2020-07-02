Энергетика
КоммерсантъWSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
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Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП
Актер Михаил Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП, сообщил в пятницу, 3 июля, его адвокат Эльман Пашаев телеканалу «Москва-24».
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Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова
Напомним, что отец непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в последние недели находился в реанимации в одной из больниц Москвы, куда был госпитализирован после заражения коронавирусом.
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Песков назвал приоритетом Путина укрепление политической системы РФ
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OnePlus пополнила свою линейку интеллектуальных телевизоров тремя новыми моделями: TV 55U1, TV 32Y1 и TV 43Y1.
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В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
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У трёх футболистов «Оренбурга» диагностировали воспаление лёгких
Оренбург, 3 июля 2020, 13:52 — REGNUM У трёх футболистов «Оренбурга» диагностировано воспаление лёгких.
REGNUM 06:52
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
Политика
Лукашенко высказал желание остаться президентом Белоруссии
Вести Подмосковья 02:34
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Автоспорт
Квят стал 19-м в первой свободной практике Гран-при Австрии
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 19-м по итогам первой свободной практики Гран-при Австрии.
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Политика
Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение
Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Евразия Daily 02:25
Политика
США назвали ужасными российские «Посейдон» и «Буревестник»
Океанская многоцелевая система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» должна быть включена в новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США.
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Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным
Актриса Мирослава Карпович рассказала, что после публикации снимка с Павлом Прилучным ей начали поступать угрозы – людям не понравилось, что после расставания с Муцениеце артист быстро нашел ей замену.
Gazeta.SPb вчера в 16:31
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бульгульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Здоровье
В Нижнекамске резко выросло число заболевших ОРВИ и пневмонией
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией в Нижнекамске выросла.
НТР 24 01:00
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Политика
Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны.
Известия 06:42
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor вчера в 02:49
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
«Capelight Pictures приобрела права на дистрибуцию в Северной Америке и немецкоговорящих странах (релиз в США состоится в сотрудничестве с MPI Media Group) новой картины Данилы Козловского «Чернобыль»», — рассказали в пресс-службе «Централ Партнершип».
Культуромания 06:11
Футбол
Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»
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Армия и оружие
Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»
В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.
Lenta.ru 03:15
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
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Попова заявила, что мир был подготовлен к пандемии коронавируса
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, рассказала в эфире телеканала "Россия-1", что ученые мира ожидали пандемию.
Neva.Today 07:10
Здоровье
В Свердловской области могли в два раза занижать статистику по коронавирусу
Целых две недели в Свердловской области могла в два раза занижаться статистика по заразившимся коронавирусом – с 8 по 21 июня.
Европейско-Азиатские новости 06:28
Политика
Песков рассказал о будущем глав регионов с низкой явкой на голосовании
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ждет глав тех регионов, которые показали низкую явку на голосовании и невысокий процент одобрения поправок в Конституции.
Московский Комсомолец 05:51
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На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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