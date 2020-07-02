с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Киберспорт Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина. 2

Политика Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. 18

Авто Китайский конкурент Rolls-Royce и Aurus бьет рекорды продаж Как выяснил портал «Новые автомобили» в ходе исследования авторынка, в июне 2020 года премиальный бренд Hongqi установил новый рекорд продаж. 5

Политика В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК. 73

Кино Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды. 29

Общество Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. 4

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 1K

Общество У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. 41

Происшествия Экс-главу Клинского района записали в преступное сообщество Общая стоимость отсуженного составила около 10 млрд руб. "В настоящее время проверяется законность приобретения других объектов, ранее принадлежавших Клинскому муниципальному району, по результатам чего будет дана соответствующая юридическая оценка действиям указанных лиц", — добавили в подмосковном ГСУ СКР. 7

Энергетика Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 2K

Наука Мужчины чаще, чем женщины, считаются гениальными В ходе исследования участникам показывали серию стимулов (например, изображение женщины или слово «гениальный») на экране компьютера, и предлагали отсортировать их по двум категориям, нажав клавишу E или I на клавиатуре.

Общество В России инвалидам упростили правила парковки Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.

Общество В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется. 53

Технологии В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы. 10

Экономика Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.