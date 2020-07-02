с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

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Автоспорт Квят опередил один «Ред Булл». Итоги первых практик «Гран-при Австрии» На трассе в Шпильберге прошли две пятничные сессии. «Советский спорт» – о первых впечатлениях и выводах по итогам заездов.