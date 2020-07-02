с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну на рынке нефти, если другие члены ОПЕК не выполнят данные ранее обязательства по сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Общество В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это. 157

Армия и оружие Комплексы «Бук-М3» защитят Кавказ и Черное море Ракетная бригада, в которую поступят "Буки", дислоцируется в Краснодарском крае, что позволит в случае необходимости оперативно перебросить ЗРК как к Черному морю, так и к границе с Грузией.

Единоборства Соперник Хабиба Нурмагомедова назвал его отца легендой Сожалею о смерти легендарного Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб, твой отец ушел с сердцем, наполненным гордостью.

Политика ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек. 786

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 641

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 24

Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 135

Происшествия Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке «Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости. 188

Авто Lamborghini представила скоростную яхту за 235 миллионов рублей Стоимость яхты по нынешнему курсу составил 235 миллионов рублей. Она появится в продаже в начале 2021 года. 6

Общество У здания ФСБ задержаны пикетчики Около десяти человек задержаны в Москве на пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой. 15

Автоспорт Квят: уверен, к субботе сможем улучшить машину Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят выразил уверенность в том, что команда сможет улучшить болид к субботе, когда пройдут третья свободная практика и квалификация этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Наука Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки Как сообщает ToDay News Ufa, новая методика сравнения возрастов собаки и человек разработана на основе структуры метильных групп в геномах. 22

Экономика ВТБ создал платформу для управления деньгами в Яндекс.Плюсе Уверен, запуск платформы ВТБ в Яндекс.Плюс станет новым этапом развития рынка сбережений в России, - прокомментировал событие главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов. 3

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 3,4K