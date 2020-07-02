с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Происшествия При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News.

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Шоу-бизнес Певица МакSим появилась на публике после реабилитации Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году. 5

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Политика Племянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции». 314

Биатлон СМИ: мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу Мужская ДНК была обнаружена в одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает Der Spiegel.

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Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 93

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Происшествия Просителя убежища из России убили в Австрии Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. 638

Здоровье Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии Как сообщает ToDay News Ufa, в Западной Монголии, рядом с границей Российской Федерации, специалисты обнаружили вспышку неожиданной для нашего времени смертельно опасной инфекции – бубонной чумы. 290