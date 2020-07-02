Энергетика
КоммерсантъWSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbes02 июля в 11:33
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При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News.
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Газета.Ru 06:44
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Автоспорт
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Газета.Ru 07:23
Биатлон
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Мужская ДНК была обнаружена в одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает Der Spiegel.
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Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
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Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН 03 июля в 11:38
Политика
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На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
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В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
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Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
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Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Армия и оружие
Американский ЗРК Patriot отразил атаку на посольство США в Багдаде
Зенитный ракетный комплекс Patriot отразил атаку, которой подверглось в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде.
News.ru 05:19
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«Реал» продаст Хамеса Родригеса за 25 миллионов евро
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Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
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В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Армия и оружие
Турция: РФ захватила в Сирии турецкий легкий танк
Российские военнослужащие на территории Сирии захватили турецкий легкий танк и вывезли его в свою страну.
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57