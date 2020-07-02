с чего всё началось

По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.

Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

Армия и оружие WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику. 43

Политика В России вступила в силу обновленная Конституция В России в субботу, 4 июля, вступила в силу обновленная Конституция.

Технологии В России научились строить дома из пищевых отходов В России ученые научились строить дома из экологичных материалов, которые могут заменить утеплители из минеральной ваты.

Шоу-бизнес Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 1,8K

Шоу-бизнес Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным В конце июня в целом ряде российских СМИ появилась информация о том, что 32-летний Павел Прилучный, который только-только официально развелся с Агатой Муцениеце, уже завел новый роман с коллегой по цеху, 34-летней Мирославой Карпович. 2

Наука Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры. 25

Интернет Эксперт объяснил, почему удалить свой цифровой след навсегда нельзя 24Gadget Партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов в беседе с агентством "Прайм" объяснил, почему навсегда удалить из сети свой цифровой след не получится.

Авто Презентована новая «заряженная» версия Skoda Octavia RS Бензиновая «Октавия» в исполнении RS получила под капот двухлитровый турбированный агрегат TSI, выдающий 245 лошадиных сил и 370 Нм в тандеме с шестискоростной механической коробкой передач или семискоростной роботизированной трансмиссией DSG, а также только переднеприводной системой. 5

Политика В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19 Как пояснили в Еврокомиссии, при определении списка стран учитывались такие показатели, как количество новых случаев коронавируса, тенденция на стабилизацию или спад заболеваемости, а также возможности по противостоянию COVID-19, в том числе тестирование, отслеживание контактов, лечение и предоставление статистики.

Происшествия Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.

Хоккей ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.

Общество Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. 55