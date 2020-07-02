с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Здоровье Казахстан первым в СНГ восстанавливает карантинные ограничения "Глухой сезон" в Казахстане Казахстан стал первой страной СНГ, вынужденной вернуться к противовирусным ограничениям.

Игры Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.

Происшествия В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели. 96

Политика Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. 14

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 784

Кино Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон. 1

Политика Лукашенко заявил о готовности заплатить любую цену за суверенитет Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова заплатить любую цену за суверенитет.

Происшествия Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы По уверениям местных жителей, состоялось два раунда: первый завершился, когда молодые люди услышали вой полицейских сирен, однако после того, как стражи порядка уехали, курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках. 67

Политика ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства. 275