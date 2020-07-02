Энергетика
КоммерсантъWSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.
Читать в источнике
Оценить296
с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
Финансы
Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ
Цвет мороженного «Радуга» не имеет отношения к ЛГБТ и не подразумевает скрытую пропаганду нетрадиционных ценностей.
Известия 13:58
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле
Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 13:30
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов
Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Футбол
Зобнин дисквалифицирован на два матча РПЛ
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги за агрессивное поведение в матче 25-го тура со столичным ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 14:21
Общество
В ВОЗ сформирована рабочая группа по вопросам мутации коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июля 2020, 21:11 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сформирована специальная рабочая группа, которая займётся изучением мутации коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 14:11
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Общество
У здания ФСБ задержаны пикетчики
BFM.ru 13:56
Происшествия
Следователь ЦА СКР задержан за взятку
За получение взятки в особо крупном размере от обвиняемого по уголовному делу в Москве задержан следователь Центрального аппарата Следственного комитета России.
Вести.Ru 12:29
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com 14:24
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.
ТАСС 13:51
Армия и оружие
В США заметили увеличение числа российских подлодок в Атлантике
В США заметили увеличение числа принадлежащих России подводных лодок в Атлантике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 11:04
Общество
В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни
Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла.
Нурлат-информ 04:39
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Политика
Суд Нидерландов отказал в новом запросе данных спутников НАТО по MH17
Суд Нидерландов отказал адвокатам по делу о крушении рейса MH17 в повторном запросе спутниковых данных у НАТО.
РБК 11:48
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Космос
Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором
Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».
Аргументы и Факты 13:37
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Общество
В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса
Второй волны пандемии коронавируса может и не быть, заявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Москва 24 14:16
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 01 июля в 13:58
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40