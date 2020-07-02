Энергетика
КоммерсантъWSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
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Специалист полагает, что в ближайшие годы среди основных трендов рынка киберпреступности будет развитие политического, межгосударственного и корпоративного шпионажа, а также кибертерроризма.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
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Русская Планета 12:30
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Bloomberg: Boeing планирует прекратить выпуск Jumbo Jet
Компания не объявляла об этом официально, но из отчетности становится понятно, что через два года Boeing завершит строительство последних самолетов этого типа, сообщает Bloomberg.
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NewInform вчера в 11:18
Спорт
Ласицкене может покинуть сборную по легкой атлетике из-за провала ВФЛА
Ласицкене может покинуть сборную по легкой атлетике из-за провала ВФЛА Российская легкая атлетика оказалась на грани коллапса.
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Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Происшествия
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Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
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ТАСС 11:30
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Для 145 тысяч человек, проживающих в префектурах Кумамото и Кагосима на юге Японии, было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и рекомендовано эвакуироваться.
Московский Комсомолец 20:24
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
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Сумма может составлять до 50 000 в год.
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Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
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Суд в США разрешил арест идущих в Венесуэлу иранских танкеров
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FightTime.ru 03:56
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Оптовая цена на бензин Аи-95 на бирже обновила рекорд
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» на торгах петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила рекорд в третий раз за неделю и достигла показателя в 58,445 тыс. рублей за тонну — это на 1,1% выше предыдущего значения.
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