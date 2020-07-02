с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 3,3K

Футбол Агент: Хакими покинул «Реал» из-за Зидана Агент флангового защитника Ашрафа Хакими объяснил, почему футболист сменил «Реал» на «Интер».

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 47

Общество Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места «Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина. 28

Здоровье Пензенским медицинским работникам вручены ключи от квартир Торжественную церемонию вручения провел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который озвучил решение о выделении медикам 100 квартир. 6

Автоспорт Пять гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено Пять гонщиков "Формулы-1" отказались вставать на колено перед стартом гонки Гран-при Австрии в поддержку борьбы с расизмом, сообщает "Би-би-си". 1

Шоу-бизнес Певица МакSим появилась на публике после реабилитации Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году. 5

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 91

Армия и оружие Зеленский безуспешно пытался разглядеть корабли ВМС Украины Украинскому президенту за неимением кораблей показали моряков, катера и вертолеты Украина в воскресенье продемонстрировала маломощность и малочисленность своего военного флота.

Армия и оружие Замгенсека НАТО обсудил в Эстонии «российскую угрозу» Заместитель генсекретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер в ходе визита в Эстонию обсудил с представителем эстонского Минобороны Кристьяном Прикком «российскую угрозу».

Происшествия Просителя убежища из России убили в Австрии Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. 631

Футбол Семак назвал сильные стороны «Краснодара» Заявление Семака приводит официальный сайт команды. Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 5 июля и стартует в 20.30 мск.

Космос Заключён контракт на отправку двух МКС-туристов в 2021 году Фотографии Роскосмоса Напомним, что Space Adventures и Роскосмос сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на Международную космическую станцию (МКС) полетел первый космический турист — Деннис Тито. 2