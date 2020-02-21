с чего всё началось

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.

WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией

Происшествия Управленцев «Ростелекома» в Воронеже уличили в картельном сговоре Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) по Воронежской области совместно с коллегами из федерального ведомства и представителями регуправления ФСБ России выявили и пресекли «противоправную деятельность» руководителей семи коммерческих организаций и двух должностных лиц ПАО «Ростелеком».

Игры Аналитики предрекают PlayStation 5 более слабый старт продаж по сравнению с PS4 К концу этого года компания Sony планирует выпустить свою игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Новинка ещё не была представлена официально, но японский аналитик Хидеки Ясуда (Hideki Yasuda) из исследовательского института Ace Securities уже сделал прогноз по её продажам в первые месяцы после релиза.

Гаджеты INOI заверил, что установит отечественное ПО на свои смартфоны Российский производитель INOI установит на смартфоны отечественный софт согласно требованиям закона, который вступит в силу с 1 июля 2020, сообщили в компании.

Общество Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.

Космос Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.

Политика Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии По решению Второго Западного окружного военного суда Москвы, за призывы к террористическим актам на территории России к шести годам колонии был заочно приговорен бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, пишет ТАСС.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Наука «Магический» двухслойный графен оказался странным металлом В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.

Авто Станет ли палладий новым золотом Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».

Политика Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США Президент США Дональд Трамп назвал очередной «кампанией по дезинформации» появившиеся в СМИ сообщения о якобы российском вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США, пишет ТАСС.