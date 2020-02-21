Энергетика

RT на русскомRT на русскомWSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия обдумывает выход из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти из-за ослабления мирового спроса, вызванного вспышкой коронавируса в Китае, пишет
 The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
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