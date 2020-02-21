с чего всё началось

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.

WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией

Биатлон Драчев заявил об отсутствии у тренера Логинова аккредитации на ЧМ Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что личный тренер лидера национальной сборной Александра Логинова Александр Касперович приехал на чемпионат мира в Антхольц без аккредитации.

Здоровье В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом Коронавирус может передаваться еще за два дня до появления симптомов, поэтому власти Китая изменили определение "близкого контакта" с больным, заявила научный сотрудник чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань.

Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

Игры EA в прошлом году отменила ответвление Star Wars: Battlefront Весной прошлого года Electronic Arts отменила запланированное к выходу ответвление своей популярной серии Star Wars: Battlefront, то есть это уже третья игра во вселенной «Звёздных войн», которую издатель отменил с 2017 года.

Политика Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

Армия и оружие Украинские силовики обстреляли окраины Донецка Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь со стороны Марьинки в направлении Александровки (посёлок на окраине Донецка) с применением вооружения БМП-2.