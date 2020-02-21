с чего всё началось

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.

WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией

Политика Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.

Авто В России отзывают автомобили Mazda3 Японский автопроизводитель Mazda отзывает в России 776 автомобилей Mazda 3. Из-за проблем с двигателем на сервис пригласят «Мазды 3» последнего поколения, реализованные с 28 июня по 30 декабря 2019 года.

Биатлон Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Авто Kia рассказала больше о новом Sorento Как сообщает ToDay News Ufa, гибридная силовая установка достанется новому Sorento минимум на трех рынках: европейском, североамериканском и корейском.

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Армия и оружие В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.

Политика Посольство отреагировало на обвинения США в кибератаках в Грузии «Прискорбно, что в США все реже вспоминают о том, что есть нормы международного права, в соответствии с которыми обвинения в адрес суверенных государств необходимо сопровождать доказательствами», — говорится в сообщении российского посольства в США.

Общество Певица Валерия создаст политическую партию «Сильные женщины» Российская эстрадная певица Валерия создаст политическую партию "Сильные женщины", которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.

Армия и оружие Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.

Авто Станет ли палладий новым золотом Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».

Экономика В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Наука Связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.

Политика Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов Компания Twitter приступила к приостановке действия 70 аккаунтов, публиковавших контент в поддержку экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, баллотирующегося на пост президента США, сообщает газета Los Angeles Times.