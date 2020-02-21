Энергетика
RT на русскомWSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Саудовская Аравия обдумывает выход из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти из-за ослабления мирового спроса, вызванного вспышкой коронавируса в Китае, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.Ведомостивчера в 10:30
Подробнее о событии
Показать все источники
WSJ: Саудовская Аравия может разорвать соглашение по нефтедобыче ОПЕК+ с Россией
Коммерсантъвчера в 12:58
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Авто
В России отзывают автомобили Mazda3
Японский автопроизводитель Mazda отзывает в России 776 автомобилей Mazda 3. Из-за проблем с двигателем на сервис пригласят «Мазды 3» последнего поколения, реализованные с 28 июня по 30 декабря 2019 года.
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Происшествия
Люди пострадали при пожаре в доме в Красноярске
Авто
Kia рассказала больше о новом Sorento
Как сообщает ToDay News Ufa, гибридная силовая установка достанется новому Sorento минимум на трех рынках: европейском, североамериканском и корейском.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Единоборства
Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Кино
Финальный эпизод «Звездных войн» выпустят на дисках
Последний эпизод «Здведных войн» выйдет на физических носителях в марте текущего года. Картина будет доступна на Blu-ray и DVD.
Футбол
Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о «вмешательстве России» в выборы
The New York Times узнала о докладе разведки США о "вмешательстве России" в выборы.
Политика
Посольство отреагировало на обвинения США в кибератаках в Грузии
«Прискорбно, что в США все реже вспоминают о том, что есть нормы международного права, в соответствии с которыми обвинения в адрес суверенных государств необходимо сопровождать доказательствами», — говорится в сообщении российского посольства в США.
Общество
Певица Валерия создаст политическую партию «Сильные женщины»
Российская эстрадная певица Валерия создаст политическую партию "Сильные женщины", которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Разница заключается только в использовании современной шатунно-поршневой группе, которая установлена в более мощный агрегат.
Общество
Граждан Украины предупредили о снижении пенсий
Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала видео с обиженной дочкой
Лера показала подписчикам в Инстаграме свою обиженную дочку. Поклонники Леры всегда радуются новым роликам с малышкой.
Экономика
В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Шоу-бизнес
Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице
Диброва навещают жена и коллеги.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Наука
Связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами
Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
Политика
Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов
Компания Twitter приступила к приостановке действия 70 аккаунтов, публиковавших контент в поддержку экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, баллотирующегося на пост президента США, сообщает газета Los Angeles Times.
Происшествия
В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
Авто
Представили Volkswagen Caddy нового поколения
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.