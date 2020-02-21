с чего всё началось

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Общество Глава Минздрава Украины покинула санаторий с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Общество Самолет для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева Самолет авиакомпании SkyUp в ночь на 19 февраля вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, пишет RT.

Футбол Переход Рами в «Сочи» подтвердил агент Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Аделя Рами, сообщил, что его клиент перебрался в «Сочи».

Культура В Москве в Гостином дворе открывается ярмарка Art Russia Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля.

Здоровье Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.

Происшествия В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Технологии Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Технологии «Макдоналдс» и «Старбакс» тестируют «умные» стаканчики «Умные» стаканчики, изготовленные в основном из пластика и оснащенные чипами или QR-кодами для отслеживания, являются результатом двухлетнего проекта «moon shot», известного как NextGen Cup Challenge, которым руководили Starbucks Corp. и McDonald's Corp. Основной идеей проекта является создание системы, при которой потребители будут использовать пластиковые стаканчики повторно.