Энергетика

Газета.RuГазета.RuWSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.
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Саудовская Аравия обдумывает выход из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти из-за ослабления мирового спроса, вызванного вспышкой коронавируса в Китае, пишет
 The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
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