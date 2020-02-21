Энергетика
Газета.RuWSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия обдумывает выход из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти из-за ослабления мирового спроса, вызванного вспышкой коронавируса в Китае, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.Ведомостивчера в 10:30
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WSJ: Саудовская Аравия может разорвать соглашение по нефтедобыче ОПЕК+ с Россией
Коммерсантъвчера в 12:58
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