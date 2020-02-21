Энергетика

Газета.RuГазета.RuWSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

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Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.
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