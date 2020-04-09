WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.В источнике
С чего всё начиналось
Саудовская Аравия на фоне переговоров о новой сделке по сокращению добычи нефти купила акции сразу нескольких нефтегазовых компаний в Европе, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.