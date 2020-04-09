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Газета.RuГазета.Ru
WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы
Украина.ру
  • Вести.Ru2:05
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Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.В источнике
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С чего всё начиналось
Саудовская Аравия на фоне переговоров о новой сделке по сокращению добычи нефти купила акции сразу нескольких нефтегазовых компаний в Европе, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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