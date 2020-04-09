Коронавирус
Газета.RuWSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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Здоровье
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Общество
У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
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ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Здоровье
Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона
8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Происшествия
Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть
После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Политика
Граждане Германии поддержали «Северный поток-2»
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил в среду, что большинство граждан ФРГ выступает за активизацию экономических отношений с Россией и за реализацию газопроводного проекта «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Общество
У мэрии Екатеринбурга выявлены нарушения на 2 млрд рублей
«За отчетный период выявлено нарушений на общую сумму в 2 млрд рублей», — сказал Парунин.
Общество
Коронавирус предварительно выявлен сразу у восьми жителей Тувы
Тоджинский район, Тува, 9 апреля 2020, 05:50 — REGNUM В Туве, где до недавнего времени не было подтверждённых случаев COVID-19, предварительно выявлено сразу восемь заболевших.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Политика
Трамп нашел причину провала Сандерса в президентской гонке
Президент США Дональд Трамп нашел причину провала снявшего свою кандидатуру в президентской гонке сенатора-демократа Берни Сандерса.
Общество
Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Иммунолог: переболевшие корью и ветрянкой могут болеть коронавирусом
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович пояснил, что информация о том, что у тех, кто перенес корь или ветрянку, есть иммунитете к коронавирусу – только теория.
Политика
Зеленского проверили на коронавирус
Тест на коронавирус прошли президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд украинских чиновников.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус
Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.