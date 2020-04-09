Коронавирус

Газета.RuГазета.RuWSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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WSJ Акции крупных европейских нефтегазовых компаний скупает Саудовская Аравия

Ёлдаш02:15

Главные новости к утру 9 апреля

Коммерсантъ00:00

WSJ: Саудовская Аравия начала скупать акции европейских нефтегазовых компаний

ТАССвчера в 19:47

Саудовская Аравия выделила $1 млрд на покупку акций нефтяных компаний

News.ruвчера в 22:42

WSJ: cаудовский PIF выкупил акции четырех нефтяных компаний на $1 млрд

Ведомостивчера в 22:26

WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

РБКвчера в 21:19

Саудиты скупают нефтегазовые компании

Вести.Ruвчера в 22:47
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Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Общество

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
РИА Новости вчера в 16:21
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru вчера в 09:43
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Здоровье

Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона

8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Краснодарские известия вчера в 12:53
Происшествия

Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть

После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Вести.Ru 01:50
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 07 апреля в 12:58
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ вчера в 11:47
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Политика

Граждане Германии поддержали «Северный поток-2»

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил в среду, что большинство граждан ФРГ выступает за активизацию экономических отношений с Россией и за реализацию газопроводного проекта «Северный поток-2».
Нефтегазовая вертикаль вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми

Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Летидор вчера в 08:21
Общество

У мэрии Екатеринбурга выявлены нарушения на 2 млрд рублей

«За отчетный период выявлено нарушений на общую сумму в 2 млрд рублей», — сказал Парунин.
REGNUM 02:43
Общество

Коронавирус предварительно выявлен сразу у восьми жителей Тувы

Тоджинский район, Тува, 9 апреля 2020, 05:50 — REGNUM В Туве, где до недавнего времени не было подтверждённых случаев COVID-19, предварительно выявлено сразу восемь заболевших.
REGNUM вчера в 22:50
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Политика

Трамп нашел причину провала Сандерса в президентской гонке

Президент США Дональд Трамп нашел причину провала снявшего свою кандидатуру в президентской гонке сенатора-демократа Берни Сандерса.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество

Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
РИАМО вчера в 14:57
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Иммунолог: переболевшие корью и ветрянкой могут болеть коронавирусом

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович пояснил, что информация о том, что у тех, кто перенес корь или ветрянку, есть иммунитете к коронавирусу – только теория.
Вестник Кавказа вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Гудков довел до слез Собчак на ее YouTube-шоу

Толк 00:59
Политика

Зеленского проверили на коронавирус

Тест на коронавирус прошли президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд украинских чиновников.
Росбалт 02:31
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

RT на русском 07 апреля в 01:57
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС 01:48
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