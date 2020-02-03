Энергетика

РБКРБКWSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса

Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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