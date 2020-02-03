Энергетика
РБКWSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса
Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Космос
Астрономы разгадали тайну необъяснимого космического взрыва
Группа астрономов из Японии и Швеции в ходе проведения нового исследования смогла разгадать тайну ранее необъяснимого космического взрыва.
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Авто
GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами
Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у дилерского центра в Москве.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Поклонская предстала в «голливудском» облике
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Общество
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Культура
Седьмой сезон шоу «Голос. Дети» стартует 14 февраля на Первом канале
К первому этапу проекта — слепым прослушиваниям — допустили более сотни вокалистов.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Фигурное катание
Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу
Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.
Технологии
«Вымпелком» перешел на семейные тарифы
«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry.
Политика
Зеленский намерен привлечь «лавину инвестиций» в экономику Украины
Ранее Зеленский выразил надежду, что США увеличат инвестиции в украинскую экономику в 2020 году.
Происшествия
Суд отправил в колонию экс-подполковника СК и его пособника за взятку
Суд огласил приговор экс-подполковнику юстиции Роману Русакову, обвиняемого в получении взятки в 5 миллионов рублей, и его пособнику Мушегу Товмасяну, признавшего вину.
Экономика
Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок
Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись сегодня, 3 февраля, обвалом основных индексов более чем на 8%. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на негативную динамику сайтов торговых площадок Китая.
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы из ЗРК
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Общество
В розничной торговле разрешили россиянам есть продукты из Китая
Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко объяснил, почему россиянам можно смело продолжать покупать товары и продукты, привезенные из Китая.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.