Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаWSJ: Саудовская Аравия выдвинула условие для снижения добычи нефти

Саудовская Аравия готова ограничить добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Эксперт назвал условие сокращения Саудовской Аравией добычи нефти

REGNUM20:03

WSJ: Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на своих условиях

ПРАЙМвчера в 13:20

Эксперты: без договоренностей о снижении добычи нефть упадет ниже $23

ТАССвчера в 14:46

Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие

Царьградвчера в 13:44

Саудовскую Аравию убедили резко снизить добычу нефти

Lenta.ruвчера в 13:42

Саудовская Аравия готова к сокращению добычи нефти

ИА Красная Весна15:50

Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти

News.ruвчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 20:36, Ашберн

Комментарии

Общество

Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу

Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома - для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице: - Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице.
Комсомольская правда 20:05
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале разъяснил порядок передвижения горожан на автотранспорте.
Газета.Ru 12:57
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Авто

О конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа появилась информация

По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.
SpeedMe 01 апреля в 09:21
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 15:37
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
Общество

Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл

Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.
RuNews24.ru 07:26
Политика

Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 19:46
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 17:56
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Политика

После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily 01:39
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек

Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
ТК Звезда 19:17
Музыка

Организаторы «Евровидения» вместо конкурса покажут специальный концерт

На сайте международного песенного конкурса «Евровидение» сообщили, что вместо отмененной конкурсной программы организаторы приготовили для зрителей специальное шоу под названием «Евровидение: Европа сияет светом», трансляция которого состоится 16 мая.
Волга-Каспий 01 апреля в 06:25
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн 13:40
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк обратились к поклонникам в день рождения актрисы

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк в день рождения артистки поблагодарили поклонников и друзей за внимание и рассказали о работе врачей, которые занимаются ее лечением.
Rambler News Service 05:12
Футбол

Личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Личный самолет форварда "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюссельском аэропорту.
Soccer.ru 07:38
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Экономика

Приватбанк подал иск в суд Кипра против экс-владельцев на возмещение $5,5 млрд убытков

Украинский Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на возмещение 5,5 миллиарда долларов убытков, нанесенных якобы путем реализации мошеннических схем, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.
ПРАЙМ 15:41
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя вчера в 10:12
Общество

Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.
Известия 19:50
Армия и оружие

Сотрудники турецкой разведки арестовали главу полиции Африна

Турецкая разведка арестовала главу полицейского департамента города Африн, расположенного на северо-западе Сирии.
News.ru 01 апреля в 10:06
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное