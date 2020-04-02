Энергетика
Вестник КавказаWSJ: Саудовская Аравия выдвинула условие для снижения добычи нефти
Саудовская Аравия готова ограничить добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства.
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Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие
Царьградвчера в 13:44
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Комментарии
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Общество
CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 270 тысяч
В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 273 880 .
Общество
Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда
Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Общество
Россия оплатит рейс из Индии 107 белорусам
Россия поможет вернуться в Белоруссию гражданам страны из Индии.
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреля
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
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Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
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В Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»
По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны.
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Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
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Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.