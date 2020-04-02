Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаWSJ: Саудовская Аравия выдвинула условие для снижения добычи нефти

11 фото
Саудовская Аравия готова ограничить добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Саудовский эксперт озвучил условия сокращения добычи нефти

Народные новости18:37

Саудовская Аравия готова к сокращению добычи нефти

ИА Красная Весна15:50

WSJ: Эр-Рияд готов сократить добычу до 9 млн баррелей, если другие присоединятся

ТАССвчера в 12:49

WSJ: Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на своих условиях

ПРАЙМвчера в 13:20

Цена нефти Brent резко выросла после сообщения Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии о сокращении добычи

Эхо Москвывчера в 13:02

Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие

Царьградвчера в 13:44

Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти

News.ruвчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:37, Ашберн

Комментарии

Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Известия 11:47
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля

Сегодня, 2 апреля, Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны. Он сообщил, что нерабочие дни для россиян продлятся до 30 апреля.
Телеканал UTV вчера в 10:17
Игры

Названа причина переноса игры Dying Light 2

Vevby.ru 16:09
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Финансы

ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Интерфакс 14:34
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам

Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам из-за риска заражения коронавирусом.
Lenta.ru 17:13
Происшествия

В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию

Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 17:36
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Здоровье

Психиатр Минздрава перечислил способы пережить стресс от самоизоляции

Из-за распространения коронавируса и вынужденной самоизоляции многие испытывают тревогу и объяснимый стресс.
Волгоградская правда 00:59
Общество

CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 270 тысяч

В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 273 880 .
RT на русском 19:28
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда

Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
REGNUM 18:18
Общество

Россия оплатит рейс из Индии 107 белорусам

Россия поможет вернуться в Белоруссию гражданам страны из Индии.
Коммерсантъ 18:47
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Vprognoze.ru 05:26
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
ИА Красная Весна 16:41
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Футбол

В Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»

По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны.
Евро-футбол.ру вчера в 07:53
Экономика

Госдума утвердила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин предложил давать кредитные каникулы гражданам, которые пострадали от коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 01 апреля в 08:01
Общество

Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности

Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
КП - Санкт-Петербург 16:42
Общество

В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.
РБК 10:44
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное