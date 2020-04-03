Энергетика
Вестник КавказаWSJ: Саудовская Аравия выдвинула условие для снижения добычи нефти
Саудовская Аравия готова ограничить добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства.
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Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие
Царьградвчера в 13:44
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Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
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ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на серию вопросов уральцев о режиме полной самоизоляции в регионе.
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