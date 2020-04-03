Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаWSJ: Саудовская Аравия выдвинула условие для снижения добычи нефти

Саудовская Аравия готова ограничить добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства.
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WSJ: Саудовская Аравия выдвинула условие для снижения добычи нефти

Вестник Кавказа04:20

Трамп заявил о начале переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти

РБКвчера в 18:56

Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти

News.ruвчера в 12:15

Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие

Царьградвчера в 13:44

Снижение добычи нефти на 15 млн баррелей в сутки требует участия стран вне ОПЕК+, считает эксперт

ПРАЙМвчера в 14:37

Bloomberg: Саудовская Аравия согласилась на сокращение нефтедобычи

ИА Красная Веснавчера в 12:40

Эксперты: без договоренностей о снижении добычи нефть упадет ниже $23

ТАССвчера в 14:46
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В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
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Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах

Российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение с 6 апреля.
Lenta.ru 05:23
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Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК вчера в 09:32
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Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Общество

Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
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Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной.
Lenta.ru 10:57
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.
РБК 10:44
Общество

Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
ФАН вчера в 11:35
Общество

Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ 09:18
Политика

Губернатор Камчатки подал в отставку

Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Медиазона вчера в 18:09
Общество

В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»

В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Янтарный Край 11:33
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в ТЦ Тюменской области

ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Газета.Ru 05:49
Здоровье

Врачи из Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором они попросили о помощи.
Питерские заметки 08:53
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Общество

Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина Анфиса заразилась коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу, 3 апреля, источник «Известий».
Известия 10:02
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Гаджеты

Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro

Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Игры

Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
Игромания.ру 02:38
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Газета.Ru 06:03
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
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Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Интерфакс 11:34
Общество

Штрафы, школьные каникулы и кредиты: Куйвашев ответил на вопросы уральцев о режиме самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на серию вопросов уральцев о режиме полной самоизоляции в регионе.
It`s My City 10:30
Политика

Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Недвижимость.RU 06:41
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