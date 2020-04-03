Стоимость нефти может снова опуститься до $23 за баррель и ниже, если в ближайшее время ожидания рынка относительно возможной сделки крупнейших экспортеров по сокращению добычи нефти не оправдаются, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Эксперты: без договоренностей о снижении добычи нефть упадет ниже $23

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