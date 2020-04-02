Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаWSJ: Саудовская Аравия выдвинула условие для снижения добычи нефти

Саудовская Аравия готова ограничить добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства.
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