Энергетика
Вестник КавказаWSJ: Саудовская Аравия выдвинула условие для снижения добычи нефти
Саудовская Аравия готова ограничить добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства.
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Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие
Царьградвчера в 13:44
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Комментарии
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Политика
Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до $28,4 за баррель
Лондон, 3 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение после недавнего подъёма.
Экономика
Глава МВФ заявил, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии, вызванной распространением нового коронавируса.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Авто
Завод Nissan в Петербурге продлил остановку производства до 30 апреля
Завод Nissan в Петербурге в связи с указом президента России Владимира Путина продлил остановку производства до 30 апреля, сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Футбол
Ерохин назвал самых быстрых и медленных игроков «Зенита»
Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин ответил на вопросы болельщиков сине-бело-голубых в клубном Instagram.
Политика
Меркель заявила, что оснований для отмены карантина в Германии нет
Коронавирус распространяется в Германии быстрыми темпами, говорить о прекращении самоизоляции рано, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Хоккей
«Чикаго» подписал контракт с Алтыбармакяном
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Футбол
«Тоттенхэм» сократит свой трансферный бюджет из-за коронавируса
Согласно сообщениям Daily Mail, клуб Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» готов существенно сократить свой трансферный бюджет из-за кризиса.
Происшествия
Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей
В Татарстане право на выход из дома дают по SMS.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Космос
Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли
На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Гаджеты
Microsoft пообещал обновить Windows 10 для слабых компьютеров
Американская корпорация Microsoft обновит ОС Windows 10, чтобы снизить нагрузку на процессор, пишет портал MyDrivers.
Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Общество
Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса
Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
Шоу-бизнес
Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой
Тина Канделаки поинтересовалась у Тимати, думал ли он о том, кому достанется его внушительное наследство.