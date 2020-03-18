Энергетика
Вестник КавказаWSJ: Саудовская Аравия выдвинула условие для снижения добычи нефти
Саудовская Аравия готова ограничить добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства.
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Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие
Царьградвчера в 13:44
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Комментарии
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель
Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Футбол
ФИФА рекомендовала перенести все международные матчи в июне
Группа рекомендовала перенести проведение всех международный матчей в июне, а также организовать конференции с представителями конфедераций с целью согласования графика квалификационных матчей чемпионата мира 2022 года.
Транспорт
В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования
В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Политика
Газета La Stampa объяснила нападки на Россию за помощь Италии
Главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицио Молинари объяснил, почему издание негативно отреагировало на российскую помощь Италии.
Здоровье
Вирусолог рассказал о влиянии прививки от туберкулеза на коронавирус
Российский врач-вирусолог-иммунолог оценил влияние прививки БЦЖ от туберкулеза на течение коронавируса нового типа COVID-19 на территории РФ.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Общество
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Футбол
Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу
Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Здоровье
В ДНР ужесточили режим повышенной готовности
Напомним, сегодня в ДНР ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля
Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» поступит в российские войска в 2020 году
Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» поступит в распоряжение российской армии в 2020 году.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Гаджеты
Представлена новая серия видеокарт Palit GeForce GTX 1650 GDDR6
Palit Microsystems Ltd представляет видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6 на базе архитектуры NVIDIA Turing серии GamingPro, дополняющие линейку GeForce GTX 1650 - GP OC, GP, KalmX, StormX OC, StormX.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000
За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
Общество
В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу
Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество внутренних авиарейсов
Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о сокращении количества внутренних рейсов. Известно, что мера вступит в силу с 4 апреля.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.