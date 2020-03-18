Саудовская Аравия готова ограничить добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Футбол ФИФА рекомендовала перенести все международные матчи в июне Группа рекомендовала перенести проведение всех международный матчей в июне, а также организовать конференции с представителями конфедераций с целью согласования графика квалификационных матчей чемпионата мира 2022 года.

Транспорт В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Гаджеты AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.

Общество Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.

Экономика Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Общество Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".

Гаджеты Представлена новая серия видеокарт Palit GeForce GTX 1650 GDDR6 Palit Microsystems Ltd представляет видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6 на базе архитектуры NVIDIA Turing серии GamingPro, дополняющие линейку GeForce GTX 1650 - GP OC, GP, KalmX, StormX OC, StormX.

Общество Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.

Транспорт «Аэрофлот» сократит количество внутренних авиарейсов Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о сокращении количества внутренних рейсов. Известно, что мера вступит в силу с 4 апреля.