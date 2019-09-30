Энергетика
REGNUMWSJ: Сланцевый бум в США идёт на спад
В США наблюдается ослабевание бума в сфере добычи сланцевой нефти. И это происходит как раз в тот момент, когда значение сланца на мировых рынках достигло максимального уровня после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Интерфакс 02:34
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт вчера в 06:02
Общество
Вступил в силу запрет хостелов в жилых домах
С 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы в многоквартирных жилых домах.
Коммерсантъ 02:08
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»
Полузащитник Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом "Ростов". Об этом объявила пресс-служба "Ростова".
ТАСС 28 сентября в 11:21
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Общество
Москва достигла «барического дна»
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Общество
В ДНР началась первая перепись населения
РИА Новости 02:43
Спорт
Украинка Могучих объяснила отказ бороться с Ласицкене за золото чемпионата мира
18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Чемпионат вчера в 17:04
Происшествия
Бывшего министра соцполитики края подозревают в мошенничестве
Следователи возбудили уголовное дело в отношении Галины Пашиновой. Именно по этому делу чиновница ранее проходила в статусе свидетеля.
Городские новости. Красноярск 03:13
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия
Расследование дела Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках
Расследование дела о задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках.
Эхо Москвы 01:48
Политика
Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве
ПАСЕ на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе.
ТАСС вчера в 09:03
Кино
Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.
Игромания.ру 03:16
Экономика
Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Армия и оружие
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия КНР
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Путин освободил от НДФЛ некоторые категории жителей РФ
Российский президент Владимир Путин подписал законы, которые позволят некоторым россиянам получать материальную помощь без подоходного налога (НДФЛ).
Газета.Ru вчера в 02:27
Здоровье
В Госдуме предлагают писать на упаковках сладостей предупреждения об их вреде
Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что следует писать на упаковках сладостей предупредительные надписи о вреде чрезмерного употребления.
Live24 02:53
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Футбол
Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
Спорт-Экспресс 02:15
Футбол
«Милан» может возглавить Шевченко
На вакантный пост «Милан» может пригласить наставника сборной Украины Андрея Шевченко.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 03:23