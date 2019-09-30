В США наблюдается ослабевание бума в сфере добычи сланцевой нефти. И это происходит как раз в тот момент, когда значение сланца на мировых рынках достигло максимального уровня после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

WSJ: Сланцевый бум в США идёт на спад

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