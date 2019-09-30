Энергетика
REGNUMWSJ: Сланцевый бум в США идёт на спад
В США наблюдается ослабевание бума в сфере добычи сланцевой нефти. И это происходит как раз в тот момент, когда значение сланца на мировых рынках достигло максимального уровня после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Общество
В онкоцентре Блохина раскрыли уровень зарплат сотрудников
26 врачей онкоцентра имени Блохина выступили с видеообращением, где потребовали отстранения нового руководства, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники.
News.ru вчера в 19:20
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Политика
Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Политика
Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка
Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Британцы восхитились российским спецназом
Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал бои Хабиба Нурмагомедова
Скандально известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал заявление в адрес непобеждённого чемпиона легкого веса UFC Хабиба Нурмагомедова, а именно касательно тактики его манеры боя.
Лезги газет вчера в 15:24
Кино
Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела»
Стриминговый видеосервис Netflix опубликовал на своём YouTube-канале первый официальный тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» (Watch Stranger Things).
Профиль 01:16
Общество
В ДНР началась первая перепись населения
Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Спорт
Украинка Могучих объяснила отказ бороться с Ласицкене за золото чемпионата мира
18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Чемпионат вчера в 17:04
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия
Медведь напал на мужчину в Забайкалье
Чита.Ру вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас.
StarHit.ru вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»
В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Общество
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов
Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество
В России штрафы для уклонистов могут вырасти в шесть раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что штрафы для пытающихся уклониться от службы в армии могут увеличиться в шесть раз.
RT на русском вчера в 13:34
Политика
Белоруссия сочла бессмысленным размещение российской военной базы
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение на белорусской территории российской базы ВВС бессмысленно.
Газета.Ru 02:31
Авто
Названы цены и комплектации нового Toyota RAV4 для России
Дебютировавший осенью на автосалоне в Париже Toyota RAV4 предложат в России в четырех комплектациях по цене от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.
Автоновости дня 01:06
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Армия и оружие
«Тайфун» под Москвой
В октябре немцы в ходе операции «Тайфун» дошли до Химок, Звенигорода, Наро-Фоминска.
Вечерняя Москва 29 сентября в 04:59
Политика
Аксенов внес проект о разделении полномочий главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение регионального Госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и руководителя правительства.
Российская газета вчера в 08:03
Авто
Toyota Camry стала полноприводной
Компания Toyota представила полноприводную модификацию e-Four для седана Camry последнего поколения.
Журнал Авто.ру вчера в 12:07
Футбол
Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
Спорт-Экспресс 02:15
Общество
Москва достигла «барического дна»
Lenta.ru 02:21
Волейбол
Россияне обыграли Иран в матче Кубка мира по волейболу
ProstoProSport 03:09