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WSJ: «Совкомфлот» продает танкеры из-за санкций

Российская судоходная компания "Совкомфлот" продала "около дюжины судов", чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкций.
ТАСС
Собеседники издания утверждают
, что «Совкомфлоту» пришлось в экстренном порядке выплачивать все долги, поскольку из-за ограничительных мер банки намеревались незамедлительно разорвать с предприятием все деловые отношения.
Профиль
«Совкомфлот» также ведёт переговоры о продаже кораблей с другими компаниями, в том числе с China Merchants Group Ltd, — говорится
 в сообщении.
News.ru
"Совкомфлот" ранее заявлял, что "к продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений".
Финмаркет

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WSJ рассказала о продаже около десятка танкеров «Совкомфлота»
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«Совкомфлот» продаёт танкеры, чтобы расплатиться с западными банками
Ореанда-Новостивчера в 16:52
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Росбалтвчера в 15:44
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
СМИ: Совкомфлот продал суда за долги
Национальная служба новостейвчера в 15:31
WSJ: «Совкомфлот» продает танкеры, чтобы расплатиться с западными банками
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