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WSJ: «Совкомфлот» продал около десятка своих танкеров, чтобы расплатиться с долгами

Компания «Совкомфлот» продала около дюжины судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, так как компания нуждается в средствах, чтобы погасить свои кредиты перед западными банками, сообщает
 Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РБК
Компания продала пять танкеров дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза — сингапурской Eastern Pacific Shipping.
Lenta.ru
«Совкомфлот» также ведёт переговоры о продаже кораблей с другими компаниями, в том числе с China Merchants Group Ltd, — говорится в сообщении.
News.ru
По данным источника, продано пять нефтеналивных танкеров и четыре судна для перевозки сжиженного природного газа.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

WSJ рассказала о продаже около десятка танкеров «Совкомфлота»
Forbes22:33
«Совкомфлот» продаёт танкеры, чтобы расплатиться с западными банками
Ореанда-Новостивчера в 16:52
«Совкомфлот» уже продал около дюжины судов покупателям в Азии - СМИ
Finam.Ruвчера в 14:07
WSJ: «Совкомфлот» продал несколько танкеров, чтобы погасить кредиты в западных банках
Росбалтвчера в 15:44
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
СМИ: Совкомфлот продал суда за долги
Национальная служба новостейвчера в 15:31
WSJ: «Совкомфлот» продает танкеры из-за санкций
ТАССвчера в 15:21
WSJ: «Совкомфлот» продает танкеры, чтобы расплатиться с западными банками
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