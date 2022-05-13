КоммерсантъWSJ: «Совкомфлот» продал около десятка своих танкеров, чтобы расплатиться с долгамиКомпания «Совкомфлот» продала около дюжины судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, так как компания нуждается в средствах, чтобы погасить свои кредиты перед западными банками, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.РБККомпания продала пять танкеров дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза — сингапурской Eastern Pacific Shipping.Lenta.ru«Совкомфлот» также ведёт переговоры о продаже кораблей с другими компаниями, в том числе с China Merchants Group Ltd, — говорится в сообщении.News.ruПо данным источника, продано пять нефтеналивных танкеров и четыре судна для перевозки сжиженного природного газа.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьT24T24Газета.RuРосбалтПодробнее о событииWSJ рассказала о продаже около десятка танкеров «Совкомфлота»Forbes22:33«Совкомфлот» продаёт танкеры, чтобы расплатиться с западными банкамиОреанда-Новостивчера в 16:52«Совкомфлот» уже продал около дюжины судов покупателям в Азии - СМИFinam.Ruвчера в 14:07WSJ: «Совкомфлот» продал несколько танкеров, чтобы погасить кредиты в западных банкахРосбалтвчера в 15:44Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентСМИ: Совкомфлот продал суда за долгиНациональная служба новостейвчера в 15:31WSJ: «Совкомфлот» продает танкеры из-за санкцийТАССвчера в 15:21WSJ: «Совкомфлот» продает танкеры, чтобы расплатиться с западными банкамиПрофильвчера в 15:59Показать ещёОценить1,3KПоделиться