Экономика
RuNews24.ruWSJ: Сын экс-главы Минэнерго России купил офис Time за $72 млн
Здание было построено в первой половине 1950-х годов. В нем находилась штаб-квартира Sunset Magazine, принадлежащего Time. Здание было продано вопреки предупреждению комитета Deutsche Bank по репутационным рискам.
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с чего всё началось
Продажа офиса в Кремниевой долине бизнесмену и сыну экс-министра энергетики России Виталию Юсуфову вызвала конфликт между американским и немецким офисами банка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания, и источники, знакомые с ситуацией.Forbes01 ноября в 08:11
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WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России
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СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации
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