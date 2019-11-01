с чего всё началось

Сделку разрешили оформить, так как Виталий Юсуфов и его отец не находятся в санкционных списках США. Предложение о покупке офисного здания сделала компания Willow Project LLC, которая полностью принадлежит Виталию Осуфову. Состояние Игоря Юсуфова в настоящее время составляет 850 миллионов долларов.

Политика Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.

Экономика ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков Пятая часть заемщиков — проблемные По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это "старые долги": просрочка была еще в 2017 году.

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Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Общество Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.

Происшествия Под Саратовом двое детей провалились под лёд В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились на пруду под лёд, один из них погиб.

Киберспорт Blizzard анонсировала Overwatch 2 Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.

Шоу-бизнес Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.