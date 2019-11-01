Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruWSJ: Сын экс-главы Минэнерго России купил офис Time за $72 млн

Сделку разрешили оформить, так как Виталий Юсуфов и его отец не находятся в санкционных списках США. Предложение о покупке офисного здания сделала компания Willow Project LLC, которая полностью принадлежит Виталию Осуфову. Состояние Игоря Юсуфова в настоящее время составляет 850 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Продажа офиса в Кремниевой долине бизнесмену и сыну экс-министра энергетики России Виталию Юсуфову вызвала конфликт между американским и немецким офисами банка, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания, и источники, знакомые с ситуацией.
Forbes01 ноября в 08:11

Подробнее о событии

WSJ: Deutsche Bank продал сыну Юсуфова офис в Кремниевой долине вопреки возражениям коллег из США

Forbes01 ноября в 08:11

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

РБК01 ноября в 07:38

WSJ узнала о покупке сыном Юсуфова офиса в Кремниевой долине за $72 млн

Ведомости01 ноября в 05:23

WSJ: Deutsche Bank назвал сделку с сыном экс-министра РФ сомнительной

News.ru01 ноября в 07:17

В Deutsche Bank произошел конфликт из-за сделки с сыном экс-министра из России

Взгляд.ру01 ноября в 06:27

СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации

Коммерсантъ01 ноября в 07:35

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Интерфакс01 ноября в 04:45
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