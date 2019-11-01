Экономика
RuNews24.ruWSJ: Сын экс-главы Минэнерго России купил офис Time за $72 млн
Сделку разрешили оформить, так как Виталий Юсуфов и его отец не находятся в санкционных списках США. Предложение о покупке офисного здания сделала компания Willow Project LLC, которая полностью принадлежит Виталию Осуфову. Состояние Игоря Юсуфова в настоящее время составляет 850 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Продажа офиса в Кремниевой долине бизнесмену и сыну экс-министра энергетики России Виталию Юсуфову вызвала конфликт между американским и немецким офисами банка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания, и источники, знакомые с ситуацией.Forbes01 ноября в 08:11
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В Deutsche Bank произошел конфликт из-за сделки с сыном экс-министра из России
Взгляд.ру01 ноября в 06:27
СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации
Коммерсантъ01 ноября в 07:35
WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России
Интерфакс01 ноября в 04:45
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