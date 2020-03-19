Энергетика
ВедомостиWSJ: Техас думает ограничить нефтедобычу впервые с 1970-х годов
Руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением ограничить добычу, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Политика
Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
Политика
Путин не согласился с теми, кто называет его царем
Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
Энергетика
Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
Футбол
Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
Политика
На Украине рассматривают вариант продления карантина из-за COVID-19
Министерство здравоохранения Украины может продлить карантинный режим после 3 апреля, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Музыка
Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Экономика
АТОР просит ЦБ решить проблему с нежеланием страховщиков работать с турфирмами
Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации с массовым отказом страховых компаний из-за коронавируса страховать туристический бизнес.
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Общество
Погибших от коронавируса в Италии стало больше, чем в Китае
За прошедшие сутки число летальных исходов от вируса COVID-19 в Италии достигло 427, пишет RT.
Политика
На Украине заявили о риске гибели страны
Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
Регионы РФ подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Власти России начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. Об этом сообщает «RT на русском».
Общество
ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на оказавшихся в ЧС людях
«При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», — подчеркнули в ФАС.
Футбол
Фабрегас и Погба поздравили Кокорина с днем рождения
Политика
Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи.
Футбол
Футболист ЦСКА Дивеев рассказал, как пытался вывести Дзюбу из себя
Гаджеты
Первое в мире устройство на Android выставлено на аукцион
На eBay стартовал аукцион, на котором можно приобрести один из таких прототипов — устройство Google Sooner, которое, по словам продавца, является первым в мире гаджетом, работающим под управлением "Андроида".
Политика
В США попросили Трампа запретить поставки нефти из РФ и стран ОПЕК
Вашингтон, 19 марта 2020, 08:07 — REGNUM Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании.
Экономика
Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.