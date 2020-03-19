Руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением ограничить добычу, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Энергетика Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.

Футбол Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса «В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.

Политика На Украине рассматривают вариант продления карантина из-за COVID-19 Министерство здравоохранения Украины может продлить карантинный режим после 3 апреля, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Политика Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи.

Гаджеты Первое в мире устройство на Android выставлено на аукцион На eBay стартовал аукцион, на котором можно приобрести один из таких прототипов — устройство Google Sooner, которое, по словам продавца, является первым в мире гаджетом, работающим под управлением "Андроида".