Политика

RT на русскомRT на русскомWSJ: Трамп назначит замгоссекретаря Салливана послом США в России

Американский лидер Дональд Трамп намерен назначить послом США в России заместителя госсекретаря Соединённых Штатов Джона Салливана. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
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