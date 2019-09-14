Политика
ТАССWSJ: Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи в августе во французском Биаррице назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором". Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.
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Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
OAnews вчера в 06:20
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
Дождь вчера в 05:27
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 12 сентября в 08:07
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с автобусом
Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области.
ТАСС 04:58
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
RT на русском вчера в 18:00
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Футбол
Павлюченко предостерёг Черышева от перехода в РПЛ
Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву не стоит переходить в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12 сентября в 14:29
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Экономика
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Футбол
Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Экономика
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Футбол
Гончарук предложил инвесторам из Катара покупать футбольные клубы Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что предложил инвесторам из Катара обратить внимание на украинские футбольные клубы.
РИА Новости 03:54
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Здоровье
Главный онколог назвал основные причины развития рака
По словам Андрея Карпина, есть доказанные факторы, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, — это курение, алкоголь, вирус папилломы человека, малоподвижный образ жизни.
Кубанские новости 05:15
Происшествия
Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре
Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Политика
Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
РИА Новости 02:55
Культура
Глава киностудии имени Горького ушел в отставку
Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.
Коммерсантъ вчера в 12:11
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия вчера в 20:46
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 12 сентября в 07:01
Армия и оружие
Необычную пусковую установку С-300 заметили на учениях
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ
Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС 04:11
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04