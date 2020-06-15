Энергетика
МонаВистаWSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъвчера в 10:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат вчера в 17:50
Происшествия
МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости 09:47
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
Космос
36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
Evo-rus.com вчера в 22:23
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM 11:33
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Армия и оружие
План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть
По данным Nordic Monitor, план вторжения в Грецию существует по меньшей мере с 13 июня 2014 года и до сих пор актуален.
ФАН 04:25
Кино
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con
Издательский дом DC анонсировал мероприятие DC FanDome, которое должно выступить своего рода заменой отмененной из пандемии выставке Comic-Con.
Российская газета 11:47
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Здоровье
Минздрав проверил больницу Искитима после жалоб медиков
Пожаловавшихся на условия труда искитимских медиков Минздрав обвинил в нарушении правил санэпидрежима.
Atas.info 02:54
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 04:20
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Общество
Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении
Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова.
Известия вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня вчера в 04:14
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Политика
Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности
Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
Происшествия
Суд отправил Стерненко под домашний арест
Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения убийце Стерненко. Его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Новостной фронт вчера в 14:58