с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Происшествия Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни». 1,4K

Фигурное катание Плющенко назначили тренером сборной России Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию. 10

Кино DC организует собственную выставку на замену Comic-Con Издательский дом DC анонсировал мероприятие DC FanDome, которое должно выступить своего рода заменой отмененной из пандемии выставке Comic-Con.

Фигурное катание Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.

Происшествия Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. 320

Экономика Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. 209

Общество Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. 1,5K

Общество Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова. 312

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 162