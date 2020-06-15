с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Футбол Тесты на коронавирус арбитров РПЛ показали отрицательный результат Тесты на коронавирус судей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), проходящих тренировочные сборы перед возобновлением сезона, оказались отрицательными.

Футбол Мусаев назначен главным тренером «Краснодара» Вратарь "Краснодара" Крицюк покинет клуб по окончании нынешнего сезона Напомним, весной 2018 года после увольнения Игоря Шалимова Мусаев стал и.о. главного тренера команды. 1

Общество В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп В США наделала шума новая биография Меланьи Трамп, написанная журналисткой Мэри Джордан.

Авто Российский рынок новых грузовиков ощутимо сократился За январь—май нынешнего года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 11% до 26,5 тыс. штук.

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. 2

Финансы Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 4% Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. 23

Общество Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. 1

Футбол «Манчестер Сити» — «Арсенал»: определились шансы команд в матче АПЛ 17 июня в матче 28 тура «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом». Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 22:15 мск.

Общество Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 119

Общество С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте. 2,2K

Футбол Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".

Общество Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах» Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах. 522

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 961

Политика Названо условие завершения «Северного потока-2» В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса. 43

Авто Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей. 296

Общество В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 801

Общество В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. 134

Экономика Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии Правительство Украины предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии до 2022 года. 2