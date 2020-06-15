Энергетика
МонаВистаWSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъвчера в 10:19
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РБК 17:27
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Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
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Газета.Ru 10:29
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Росбалт 09:44
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
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Взгляд.ру 13:57
Футбол
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17 июня в матче 28 тура «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом». Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 22:15 мск.
Bookmaker-ratings.ru 08:40
Общество
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Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Общество
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Русская Планета 16:30
Футбол
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После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
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Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
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В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
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SIPRI: Китай и Индия увеличили свои ядерные арсеналы
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В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
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В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики
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Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
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Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
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