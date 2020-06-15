с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 4,9K

Происшествия Следователи предъявили окончательное обвинение «тулунскому маньяку» 52-летнему мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений пунктов «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», частей 2 и 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», частей 2 и 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». 1

Армия и оружие Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников. 30

Общество В Ростовскую область придёт вторая волна аномального тепла Напомним, что первая волна аномального тепла накрыла Ростовскую область 8 июня и продержалась вплоть до 13 июня. 2

Энергетика Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США рекордно упал.

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,4K

Общество Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства Ко всему прочему, официально зарегистрированные безработные могут рассчитывать на сумму в 3 тыс. рублей каждый месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка в период с июня по август. 2,1K

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5K

Экономика Основатели Модульбанка пожаловались на Аветисяна в комиссию РСПП по этике Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости».

Общество В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. 849

Экономика Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.

Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 1

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 312

Здоровье Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 489

Общество В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки коронавируса Два международных аэропорта китайской столицы "Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов из-за новой вспышки коронавируса.

Политика «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. 2,1K