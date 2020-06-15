с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Общество В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы 17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 5

Происшествия В Одессе упал легкомоторный самолет Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. 2

Футбол Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, который ранее работал с казанским легкоатлетом, бронзовым призером ОИ-2000 в Сиднее Денисом Капутиным, а также с являлся тренером олимпийских чемпионов: Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой.

Происшествия К Ефремову снова приехали силовики Артиста могут забрать на очередной допрос по делу о смертельной автомобильной аварии. К Михаилу Ефремову снова приехали силовики. 21

Здоровье На Ямале за сутки выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом В целом 17 июня на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 12 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19 – на предприятиях в районе Нового Уренгоя (6), в Ямальском районе (3), Пуровском районе (2) и Тазовском районе (1). 1

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,2K

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 32

Шоу-бизнес Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук выходит замуж за британского рэпера Избранником артистки стал рэпер Slowthai. Бывшая солистка группы Serebro объявила о скором замужестве в личном блоге.

Политика Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. 1,3K

Общество Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 529

Общество В школах России появятся камеры с функцией распознавания лиц Школы России будут оборудованы высокотехнологичными камерами, которые установят на входе и выходе и в классах. ⠀ Данная мера принята для повышения безопасности обучающихся во время уроков, а также для упрощения перехода на дистанционное обучение. 615