с чего всё началось

Газета отмечает, что в их числе 7 частных компаний, которые ранее заключили с «Газпромом» соглашения на закупку природного газа на так называемом условии «бери и плати».

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 330

Авто Появились новые фото преемника Great Wall Hover В открытой базе ведомства появились фотографии и технические характеристики преемника Great Wall Hover H5 с индексом B06.

Общество В Москве побит температурный рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности. 115

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 863

Кино Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились. 13

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 40

Армия и оружие МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса Ранее Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Россия активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО.

Общество В России возобновили спор об окрошке Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе. 77

Общество ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления. 2,8K

Футбол В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом» Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.

Транспорт Москвичам предложили работать с 6 утра Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня. 787

Футбол В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться после полученной мышечной травмы правого бедра, сообщает пресс-служба армейцев.

Общество Бюджетников Петербурга принуждают к голосованию по Конституции Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России. 3

Здоровье В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. 256

Политика Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву "Мы только что получили информацию из канцелярии президента Чешской Республики, что ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной.

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 921

Фигурное катание Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. 3