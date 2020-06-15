Энергетика
Evo-rus.comТурецкие компании отказываются платить «Газпрому» 2 миллиарда долларов
Газета отмечает, что в их числе 7 частных компаний, которые ранее заключили с «Газпромом» соглашения на закупку природного газа на так называемом условии «бери и плати».
Читать в источнике
Оценить1,9K
с чего всё началось
Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня The Wall Street Journal.Коммерсантъ15 июня в 10:19
Подробнее о событии
Показать все источники
WSJ: Турция задолжала российскому «Газпрому» почти 2 млрд долларов
Московский Комсомолец Турциявчера в 04:04
Семь частных турецких покупателей задолжали «Газпрому» $2 млрд за невыборку по take-or-pay
Интерфакс15 июня в 08:22
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Авто
Появились новые фото преемника Great Wall Hover
В открытой базе ведомства появились фотографии и технические характеристики преемника Great Wall Hover H5 с индексом B06.
Автоновости дня 09:10
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Здоровье
Препарат для лечения коронавируса получила Самарская область
Отечественный препарат для лечения ковидных больных поступил в Самарскую область.
Kursk.com 03:18
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Экономика
Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых
В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
Кино
Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков
Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv 15 июня в 09:18
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Армия и оружие
МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса
Ранее Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Россия активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО.
РИА Новости 11:42
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
Общество
ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре
Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления.
РБК 11:32
Футбол
В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
Матч ТВ 11:39
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться после полученной мышечной травмы правого бедра, сообщает пресс-служба армейцев.
Спорт-Экспресс 10:07
Общество
Бюджетников Петербурга принуждают к голосованию по Конституции
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России.
News.ru 09:35
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Политика
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
"Мы только что получили информацию из канцелярии президента Чешской Республики, что ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной.
РИА Новости 11:50
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Армия и оружие
Париж призвал НАТО отреагировать на агрессию Анкары в Средиземном море
Недружественное поведение турецких военных кораблей может являться следствием разногласий между государствами-членами НАТО.
ПолитРоссия 11:48
Футбол
Стали известны даты матчей сборной России на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА опубликовала даты матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020.Бельгия — Россия -12 июня (Санкт-Петербург).Финляндия — Россия — 16 июня (Санкт-Петербург)Россия — Дания — 21 июня (Копенгаген).Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Soccer.ru 11:35