с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Политика «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. 21

Шоу-бизнес Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом. 25

Футбол Денис Давыдов находится на просмотре в «Шиннике» 25-летний футболист находится на просмотре. В «Шиннике» подтвердили, что Давыдов тренируется с командой.

Общество Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице. 53

Армия и оружие Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии «Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. 361

Наука В Великобритании нашли спасающий от коронавируса препарат Британские ученые отметили, что если бы препарат был доступен в Великобритании с начала пандемии коронавируса, можно было бы спасти до 5 тыс. жизней.

Фигурное катание Стало известно о беременности Липницкой Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.

Шоу-бизнес Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 65

Футбол «Барселона» не продала Фати «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро Отмечается, руководство "Манчестер Юнайтед" в первый раз предлагало за игрока 100 миллионов евро, однако тогда испанский клуб также отказался продавать 17-летнего футболиста.

Политика Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение. 1,6K