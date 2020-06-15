с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Технологии Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple "Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store правила ЕС", — отмечается в пресс-релизе ЕК. 10

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 338

Общество Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела в отношении Алексея Навального. 3

Футбол Педро согласовал контракт с «Ромой» Римский клуб уже согласовал с 32-летним футболистом условия личного контракта.

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,8K

Общество Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории. 5

Общество Въезд на Кубань с 21 июня станет проще Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. 646

Общество В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы 17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 896

Общество Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов). 3,2K

Кино Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. 4

Футбол Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций Стало известно расписание осенних матчей сборной России в Лиге наций, розыгрыш которой стартует в сентябре 2020 года.

Наука Великое вымирание связали со сжиганием каменного угля Великое вымирание случилось в результате этого явления, а также из-за одновременных выбросов в атмосферу диоксида углерода и метана. 8