Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

WSJ: Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении ее сервиса микроблогов с социальной сетью TikTok, которой владеет китайская ByteDance. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Twitter и TikTok задумали объединиться

Московский Комсомолец19:58
RT на русском

WSJ: Twitter и TikTok провели предварительные переговоры об объединении

RT на русском20:33
РБК

WSJ узнала о переговорах Twitter о возможном объединении cTikTok

РБК20:21
Коммерсантъ

WSJ: Twitter провел переговоры с TikTok о возможном объединении

Коммерсантъ20:52
Газета.Ru

Twitter провел переговоры о возможной покупке TikTok

Газета.Ru19:54
Lenta.ru

TikTok провел переговоры об объединении с популярной соцсетью

Lenta.ru19:50
ТАСС

WSJ: Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok

ТАСС19:39

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
РИА Новости19:34
1

Порыв ветра помешал Квяту выйти во второй сегмент квалификации

Даниил Квят оказался одним из пяти пилотов, кто не смог пройти во второй сегмент квалификации на Гран При по случаю 70-летия Формулы 1. При этом его напарник Пьер Гасли прошел в финальную часть и даже опередил там двух пилотов топ-команд (Алекса Элбона и Шарля Леклера), завоевав седьмую позицию.
Motorsport.com Россиявчера в 11:58
1

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
200

В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газетавчера в 10:10
336