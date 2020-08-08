WSJ: Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok
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Американская компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении ее сервиса микроблогов с социальной сетью TikTok, которой владеет китайская ByteDance. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.В источнике
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