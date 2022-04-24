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WSJ: Twitter вновь изучает предложение Илона Маска о приобретении компании

Twitter решила изучить предложение основателя Tesla и Space X Илона Маска о приобретении компании.
Lenta.ru
По данным газеты, стороны встретились 24 апреля, чтобы обсудить предложение Маска о покупке всех акций Twitter.
РБК
Ожидается, что в Twitter могут определиться с предложением Маска уже на грядущей неделе после публикации финансовой отчетности за первый квартал.
ТАСС
Маск намекнул на то, что «никто все равно туда не ходит».
Главный региональный

Подробнее о событии

Twitter решил пересмотреть предложение Илона Маска о покупке соцсети
ФАН18:51
В Twitter изучают предложение Маска о покупке компании
Главный региональный17:41
Twitter пересматривает предложение Маска о поглощении социальной сети за $46,5 млрд
T24вчера в 16:11
WSJ: Twitter изучит предложение основателя Tesla Илона Маска о приобретении компании
Lenta.ruвчера в 16:39
WSJ узнал о пересмотре предложения Маска о покупке Twitter за $43 млрд
РБКвчера в 15:36
WSJ: Twitter вновь изучает предложение Илона Маска о приобретении компании
ТАССвчера в 15:23
Twitter пересматривает предложение Илона Маска о покупке социальной сети
Prozakupki.infoвчера в 14:36

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