Философию, которой команда придерживается при создании ремастеров и ремейка System Shock в частности, Куперман описал так: «Мы всегда стремимся переделывать игры так, чтобы они выглядели так, как вы помните, а не так, как они выглядели на самом деле тогда на 14-дюймовых ЭЛТ-мониторах» Отсюда множество улучшений в графике и интерфейсе.