Энергетика

RT на русскомRT на русскомWSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
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WSJ: снижение цен на нефть Saudi Aramco направлено на ослабление позиций России

ТАСС00:20

WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

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Снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию

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СМИ: Снижение цен на нефть Саудовской Аравией направлено на ослабление позиций России

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WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России

News.ru01:11

Саудовская компания снижает цены на нефть для ослабления позиции РФ – СМИ

Москва 2402:17

СМИ: Saudi Aramco снизило цену на нефть для ослабления России

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Комментарии

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