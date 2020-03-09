Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.

WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России

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