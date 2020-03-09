с чего всё началось

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.

WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

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