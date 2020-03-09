Энергетика
RT на русскомWSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
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Снижение цен на нефть саудовской корпорацией Saudi Aramco нацелено на ослабление позиций России на рынке, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и саудовских чиновников.Коммерсантъ04:55
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WSJ: Снижение цен на нефть Саудовской Аравией направлено на ослабление позиций России
Российская газета02:28
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