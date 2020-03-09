Энергетика

RT на русскомRT на русскомWSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
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WSJ: стоимость нефти Saudi Aramco упала для ослабления позиций России

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WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России

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WSJ: Снижение цен на нефть Саудовской Аравией направлено на ослабление позиций России

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Снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию

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WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

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СМИ: Обвал нефтяных цен организован с целью навредить России

Росбалт03:38

WSJ: снижение цен на нефть Saudi Aramco направлено на ослабление позиций России

ТАСС00:20
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