Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.

WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Технологии Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10 В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.

Гаджеты Конкурент Xiaomi miTV: Oppo выходит на рынок умных телевизоров О точной дате выпуска первого умного телевизора Oppo пока не сообщается, говорится лишь, что это произойдет уже во второй половине 2020 года.

Здоровье Число вылечившихся от коронавируса превысило 53 тыс. человек К 6 марта в Китае вылечили от коронавируса и выписали 53 726 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общество Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

Происшествия Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия два человека получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.

Футбол «Ювентус» обыграл «Интер» в Серии А В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц».

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Биатлон Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.